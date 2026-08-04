Meerut News: आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में मंत्रोच्चारण से हुआ रुद्राभिषेक
Meerut News: सावन के पहले सोमवार को मंगल पांडे नगर के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया गया। साध्वी कंकेश्वरी और पंडित शुभम त्रिपाठी के सहयोग से श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का अभिषेक किया। मोहित सती के अनुसार, इस दौरान प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।
Meerut News: सावन के पहले सोमवार को मंगल पांडे नगर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक हुआ। संचालन आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल आश्रम, बेंगलुरु से आईं साध्वी कंकेश्वरी, पंडित शुभम त्रिपाठी और हर्षवर्धन ने किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधिवत अभिषेक कर विश्व शांति, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मोहित सती ने बताया कि सावन के दौरान मंगल पांडे नगर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहा है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक स्थानों पर भी रुद्राभिषेक संपन्न हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं।
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