Meerut News: बारिश में मकान की छत गिरी, बुजुर्ग महिला की मौत
Meerut News: मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन में तेज बारिश के बीच एक मकान की छत गिर गई जिससे 80 वर्षीय जैतून मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी नातिन नाजमा को गंभीर चोटें आई। घटना की जांच की जा रही है।
Meerut News: मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान एक मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के समय घर में मौजूद 80 वर्षीय जैतून मलबे में दब गई। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में उनकी नातिन नाजमा भी मामूली रूप से घायल हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में लगातार हो रही बारिश के कारण छत गिरने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आमिर गार्डन निवासी नासिर के मकान के एक कमरे की छत तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरी। उस समय कमरे में नासिर की सास जैतून और उनकी नातिन नाजमा मौजूद थीं। छत का पूरा मलबा जैतून के ऊपर गिर गया, जबकि नाजमा भी मलबे में दबकर घायल हो गई। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जैतून को मृत घोषित कर दिया। नाजमा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
दो कमरों में से एक की छत गिरी
बताया गया कि नासिर का मकान करीब 15 साल पहले बना था। मकान में दो कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे की छत हादसे में गिर गई। नासिर अपनी पत्नी शाहजहां और आठ बच्चों के साथ यहां रहते हैं। पति मजीद की मौत के बाद जैतून भी अपनी बेटी के पास रहने लगी थी। घायल नाजमा की शादी अब्दुल्लापुर निवासी शाहिद से हुई है। पति के बाहर काम करने के कारण वह इन दिनों मायके में रह रही थी.
जर्जर मकानों को लेकर बढ़ी चिंता
लगातार हो रही बारिश के बीच पुराने और जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मकानों का समय रहते सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके.
वर्जन
हादसे की सूचना मिलते ही लिसाड़ी गेट पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, प्रारंभिक जांच में तेज बारिश के कारण छत गिरने की बात सामने आई है। मामले की जांच की जा रही है.
संग्राम सिह , सीओ कोतवाली
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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