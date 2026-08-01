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Meerut News: सोहराब गेट बस अड्डे पर चालक के रिटायरमेंट पर डांस पार्टी, वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर एक रोडवेज ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी में महिला डांसर बुलाने से विवाद पैदा हो गया। यात्रियों ने सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के समारोह की कड़ी आपत्ति जताई। वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया, हालांकि यूनियन ने डांसर को बुलाने से इनकार किया।

Meerut News: सोहराब गेट बस अड्डे पर चालक के रिटायरमेंट पर डांस पार्टी, वीडियो वायरल

Meerut News: मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पर शुक्रवार को एक रोडवेज ड्राइवर की रिटायरमेंट पार्टी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई, जब विदाई समारोह के दौरान बस अड्डे के अंदर ही महिला डांसर को बुलाकर डांस कराया गया। कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाए गए, जिस पर कुछ रोडवेज कर्मचारियों ने भी ठुमके लगाए और नोट उड़ाए। इसका वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज अधिकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि हिन्दुस्तान समाचार वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ​यह पूरा मामला तब सामने आया जब बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों ने सार्वजनिक स्थल पर इस तरह के आयोजन पर कड़ी आपत्ति जताई।

यात्रियों का कहना था कि बस अड्डा एक सार्वजनिक जगह है जहां से दिनभर हजारों यात्री और उनके परिवार के सदस्य आना-जाना करते हैं। ऐसे में इस तरह का डांस कराना और उस पर हूटिंग व भद्दे कमेंट होना बेहद शर्मनाक और असहज स्थिति पैदा करने वाला था। कुछ लोगों ने इस डांस पार्टी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।विवाद बढ़ने के बाद यूपी रोडवेज एम्प्लाइज यूनियन सफाई देते हुए कहा कि विदाई समारोह का आयोजन तो किया गया था, लेकिन डांसर को बुलाने से यूनियन का कोई संबंध नहीं है। यह ड्राइवर और उसके गांव से आए लोगों द्वारा कराया गया था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो कार्यक्रम को तुरंत बंद करा दिया गया। ​वहीं, सोहराब गेट डिपो के एआरएम ने बताया कि उन्हें रिटायरमेंट पार्टी की जानकारी थी, लेकिन घटना के समय वे मीटिंग में थे। डिपो का इस डांस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है।

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