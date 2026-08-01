Meerut News: फ्लैट में मिला पूर्व वायुसेना अधिकारी का शव, मचा हड़कंप
Meerut News: परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में एक पूर्व वायुसेना अधिकारी का शव मिला। उनकी पहचान 72 वर्षीय ग्रुप कैप्टन रविकांत शर्मा के रूप में हुई। पड़ोसियों ने दुर्गंध की सूचना दी। शर्मा पिछले कई वर्षों से अकेले रह रहे थे और उनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। पुलिस ने मौत की जांच शुरू की है।
Meerut News: परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर स्थित जलवायु टावर के फ्लैट में शुक्रवार को पूर्व वायुसेना अधिकारी का शव मिलन से हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल के बाद उसकी पहचान भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन रविकांत शर्मा 72 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि रविकांत शर्मा पिछले पांच-छह वर्षों से जलवायु टावर के ए-506 फ्लैट में अकेले रह रहे थे। पुलिस का अनुमान है कि उनकी मौत करीब तीन से चार दिन पहले हुई होगी। फ्लैट बंद होने के कारण किसी को इसकी भनक नहीं लगी। जब दुर्गंध फैलने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी。
शामिल जानकारी
नोएडा निवासी मृतक की बहन शारदा ने बताया कि रविकांत शर्मा का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों के बीच मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इसी वजह से वह पिछले कई वर्षों से शताब्दी नगर स्थित फ्लैट में अकेले रह रहे थे।
पुलिस जांच
पुलिस फ्लैट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के साथ अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
सामान्य प्रश्न
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