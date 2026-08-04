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Meerut News: नमिनाथ-नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार का हुआ शुभारंभ

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: तीरगरान में शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महाराज की उपस्थिति में नमिनाथ और नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। जैन समाज ने समय पर कार्य पूरा करने का संकल्प लिया, जिसमें धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा।

Meerut News: नमिनाथ-नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार का हुआ शुभारंभ

Meerut News: तीरगरान स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में सोमवार को नमिनाथ और नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हुआ। ध्वजारोहण सुरेंद्र जैन, अनिल जैन, प्रेमचंद और कोषाध्यक्ष हंस जैन ने किया। जैन समाज अध्यक्ष सुरेश जैन रितुराज, रितेश जैन ने देवाज्ञा लेकर संकल्प व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर भगवान को पुनः उनकी मूल वेदियों पर विधिवत विराजमान कराया जाएगा। पंडित संदीप जैन शास्त्री के निर्देशन में संगीत की स्वर लहरियों के बीच जिनबिंबों के विराजमान कराने की संपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया संपन्न हुई।भगवान को नवीन अस्थायी वेदी में विराजमान कराने का सौभाग्य सनत कुमार जैन, संचय जैन, अमित जैन, पर्व जैन, मनोज जैन, नवकार जैन, अनुभव जैन और उमंग जैन को प्राप्त हुआ।

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सौरभ जैन को चंवर लगाने, अजय जैन, दिव्यांश जैन को भामंडल लगाने, संयम जैन, आयुष जैन को छत्र लगाने और पीयूष जैन, मोहित जैन को मंदिर शिखर पर ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिलाओं ने जल कलश लेकर वेदी शुद्धि में भाग लिया। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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