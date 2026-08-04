Meerut News: नमिनाथ-नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार का हुआ शुभारंभ
Meerut News: तीरगरान में शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महाराज की उपस्थिति में नमिनाथ और नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ। जैन समाज ने समय पर कार्य पूरा करने का संकल्प लिया, जिसमें धार्मिक उल्लास और भक्ति का वातावरण बना रहा।
Meerut News: तीरगरान स्थित शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महाराज के सानिध्य में सोमवार को नमिनाथ और नेमिनाथ भगवान की वेदियों के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ हुआ। ध्वजारोहण सुरेंद्र जैन, अनिल जैन, प्रेमचंद और कोषाध्यक्ष हंस जैन ने किया। जैन समाज अध्यक्ष सुरेश जैन रितुराज, रितेश जैन ने देवाज्ञा लेकर संकल्प व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर भगवान को पुनः उनकी मूल वेदियों पर विधिवत विराजमान कराया जाएगा। पंडित संदीप जैन शास्त्री के निर्देशन में संगीत की स्वर लहरियों के बीच जिनबिंबों के विराजमान कराने की संपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया संपन्न हुई।भगवान को नवीन अस्थायी वेदी में विराजमान कराने का सौभाग्य सनत कुमार जैन, संचय जैन, अमित जैन, पर्व जैन, मनोज जैन, नवकार जैन, अनुभव जैन और उमंग जैन को प्राप्त हुआ।
सौरभ जैन को चंवर लगाने, अजय जैन, दिव्यांश जैन को भामंडल लगाने, संयम जैन, आयुष जैन को छत्र लगाने और पीयूष जैन, मोहित जैन को मंदिर शिखर पर ध्वज स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महिलाओं ने जल कलश लेकर वेदी शुद्धि में भाग लिया। पूरे मंदिर परिसर में धार्मिक उल्लास, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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