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Meerut News: रिकॉर्ड बारिश नहीं धो सकी जुलाई में हवा के प्रदूषक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: जुलाई 2026 में मेरठ का औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज किया गया, जो पिछले सात वर्षों में सबसे अधिक है। वर्ष में केवल 8 दिन बारिश हुई, जिसमें 573.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है।

Meerut News: रिकॉर्ड बारिश नहीं धो सकी जुलाई में हवा के प्रदूषक

Meerut News: जुलाई 2026 में सामान्य से दोगुनी बारिश मेरठ की हवा से प्रदूषक पूरी तरह से नहीं धुल पाई। सात वर्ष में पहली बार जुलाई में औसत मासिक एक्यूआई सर्वाधिक दर्ज हुआ है। इन सात वर्षों में मेरठ में जुलाई पांच बार संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुआ जबकि दो बार मध्यम श्रेणी में। इन दो वर्षों में भी 2026 के जुलाई में औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज हुआ जो अब तक सर्वाधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के हैं। इस साल जुलाई का औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज हुआ जो सात वर्षों में उच्च स्तर पर है। जुलाई में इस साल केवल आठ दिन बारिश हुई। बाकी 23 दिनों या तो मौसम शुष्क रहा अथवा बौछारें गिरीं। इन आठ दिनों में डेढ़ दशक में रिकॉर्ड 573.4 मिमी बारिश हुई, लेकिन यह हवा से प्रदूषकों को पूरी तरह से धोने में विफल रही。

जुलाई का एक्यूआई

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वर्ष औसत एक्यूआई

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2020 72

2021 101.1

2022 59.2

2023 59..0

2024 64.6

2025 60.5

2026 111.9

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एक्यूआई मासिक

जल्द अच्छी बारिश देने जा रही है दस्तक

मेरठ सहित वेस्ट यूपी में जल्द ही अच्छी बारिश दस्तक देने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तीन अगस्त और इसके बाद बारिश का दायरा बढ़ सकता है। तीन से छह अगस्त तक वेस्ट यूपी में व्यापक एवं भारी बारिश हो सकती है। शुक्रवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 33.7 एवं 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुरुवार के सापेक्ष दिन के तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि रात में 1.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ जबकि रात का सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस कम। मेरठ का एक्यूआई 52 दर्ज हुआ जो संतोषजनक श्रेणी में है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जुलाई 2026 में मेरठ में औसत मासिक एक्यूआई कितना था?
जुलाई 2026 में मेरठ का औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज किया गया।
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