Meerut News: रिकॉर्ड बारिश नहीं धो सकी जुलाई में हवा के प्रदूषक

Meerut News: जुलाई 2026 में सामान्य से दोगुनी बारिश मेरठ की हवा से प्रदूषक पूरी तरह से नहीं धुल पाई। सात वर्ष में पहली बार जुलाई में औसत मासिक एक्यूआई सर्वाधिक दर्ज हुआ है। इन सात वर्षों में मेरठ में जुलाई पांच बार संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुआ जबकि दो बार मध्यम श्रेणी में। इन दो वर्षों में भी 2026 के जुलाई में औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज हुआ जो अब तक सर्वाधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के हैं। इस साल जुलाई का औसत मासिक एक्यूआई 111.9 दर्ज हुआ जो सात वर्षों में उच्च स्तर पर है। जुलाई में इस साल केवल आठ दिन बारिश हुई। बाकी 23 दिनों या तो मौसम शुष्क रहा अथवा बौछारें गिरीं। इन आठ दिनों में डेढ़ दशक में रिकॉर्ड 573.4 मिमी बारिश हुई, लेकिन यह हवा से प्रदूषकों को पूरी तरह से धोने में विफल रही。