Meerut News: भाजपा के कलश यात्रा का खरखौदा में भव्य स्वागत
Meerut News: भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रविदास कलश यात्रा शनिवार को मेरठ से शुरू होकर खरखौदा पहुंची। यहां भाजपाईयों ने स्वागत किया और प्रभात फेरी निकाली। यह यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची, जिसमें स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने भव्य स्वागत किया।
Meerut News: भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रविदास कलश यात्रा शनिवार मेरठ से चलकर खरखौदा पहुंची जहां मैंन बस स्टैंड पर भाजपाईयों ने स्वागत कर प्रभात फेरी निकाली कलश यात्रा खरखौदा से धंतला, चुड़ियाला आदि विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। कलश यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों एवं सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के सह संयोजक जिला पंचायत सदस्य ऋषि त्यागी, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनिंदर पाल, पूर्व विधायक सतबीर त्यागी, जिला उपाध्यक्ष श्री राम ढाका, कार्यक्रम संयोजक संजीव बंसल, कार्यक्रम संयोजक उदय प्रताप सिंह, मंडल अध्यक्ष मुनेंद्र मावी, फिरे राम धनतला, संजय प्रजापति, बिजेंद्र उर्फ लीलू त्यागी, अतुल त्यागी कौल, डॉ पंकज त्यागी, उमेश त्यागी, विमला जाटव , हरीश, रोहित गुप्ता, रॉबिन गुर्जर आदि रहे।
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