Meerut News: काली नदी पुल के पास चावलों से लदा ट्रक खाई में पलटा
Meerut News: दौराला मसूरी मार्ग पर बारिश के कारण गड्ढों से वाहन चालक परेशान हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रक चालक ने गड्ढा बचाने की कोशिश में ट्रक को खो दिया। ट्रक खाई में पलट गया, लेकिन चालक को मामूली चोट आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली।
Meerut News: दौराला मसूरी मार्ग पर बारिश के चलते हुए गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान रूठ डाइवर्जन होने के दौरान भी बड़ी संख्या में वाहन इस मार्ग से गुजर रहे हैं। काली नदी पुल के पास बुधवार दोपहर मवाना की ओर जा चावलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। हादसे में ट्रक चालक बाल-बाल बचा, जबकि चावल खाई में बिखर गए। थाना सरधना के छुर मुल्हैड़ा निवासी ट्रक चालक सन्नी अपने ट्रक में चावल भरकर दौराला मसूरी मार्ग से मवाना की ओर जा रहा था। काली नदी के पुल के पास पहुंचने पर गड्ढा बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।
गमीनत रही कि ट्रक चालक को मामूली चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। हादसे में ट्रक में भरा चालव खाई में बिखर गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।