Meerut News: पानी के तेज बहाव से फैक्ट्री बही, 40 लाख का नुकसान
Meerut News: मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में बारिश के चलते राधा गोविंद हॉस्पिटल के पास एक फूल झाड़ू फैक्ट्री में भारी तबाही हुई। मिट्टी के ढेर के कारण फैक्ट्री में जल भराव हुआ, जिससे 30-40 लाख रुपये का नुकसान हुआ। फैक्ट्री मालिक ने सतर्कता बरतने के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन को सूचना दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
Meerut News: मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र में गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद हॉस्पिटल के पास बारिश के पानी के बहाव ने श्री लक्ष्मी नारायण एंटरप्राइजेज की फूल झाड़ू फैक्ट्री में भारी तबाही मचा दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि हॉस्पिटल की ओर जमा करीब 15-20 फीट ऊंचे मिट्टी के ढेर के कारण बारिश का पानी सीधे फैक्ट्री की ओर बहा, जिससे शेड और उसमें रखा झाड़ू, सामान पानी के तेज बहाव में बह गया। हादसे में करीब 30 से 40 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। फैक्ट्री मालिक विपिन गुप्ता के अनुसार मंगलवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे बारिश शुरू होते ही उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को फोन कर खतरे की सूचना दी थी।
बताया था कि मिट्टी के ऊंचे ढेर के कारण पानी फैक्ट्री की ओर लगातार आ रहा है और किसी बड़े हादसे की आशंका है। आश्वासन के बाद भी मजदूर नहीं लगाए गए और पानी का बहाव रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। कुछ ही देर में बारिश का पानी तेज बहाव में तब्दील हो गया और फैक्ट्री के शेड समेत सामान को अपने साथ बहा ले गया। घटना के वक्त फैक्ट्री में कर्मचारी मौजूद थे। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने इस मामले में भावनपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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