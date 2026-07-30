Meerut News: नगर निगम में कई अधिकारी अनुपस्थिति, दो दिन का अल्टीमेटम
Meerut News: नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।बुधवार को नगर निगम के पार्षदों
Meerut News: नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बुधवार को नगर निगम के पार्षदों ने कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यालय समय में कई अधिकारियों की सीटें खाली थीं। अधिकारियों की नियमित अनुपस्थिति के कारण आम जनता को अपने कार्यों के लिए बार बार नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि दो दिनों के भीतर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो नगर निगम कार्यालय पर आंदोलन किया जाएगा।
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