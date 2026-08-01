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Meerut News: संपूर्ण समाधान दिवस में तीन शिकायतों का निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सरधना तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस में एडीएम जयवर्धन तोमर ने फरियादियों की 37 शिकायतों को सुना। इनमें से तीन शिकायतें तुरंत सुलझा दी गईं। प्रशासन ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों से न्यायपूर्ण कार्रवाई की अपेक्षा की गई।

Meerut News: संपूर्ण समाधान दिवस में तीन शिकायतों का निस्तारण

Meerut News: सरधना तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन जयवर्धन तोमर की अध्यक्षता में फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं। समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 37 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। समाधान दिवस में राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत और समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। एडीएम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।तहसीलदार ज्योति सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत की मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।

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एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि फरियादियों को समय से राहत मिल सके। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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