Meerut News: गोरखधंधा में सज्जन का खेल, किराये के लिए बनाया उल्लू

Meerut News: पैसे के लालच में दिल्ली में प्रॉपर्टी का मालिक सज्जन (हेमंत गोयल) अपने मैनेजर गुल्लू (राशिद युसूफ) और रंगकर्मी दोस्त नटवर (फैजान यासीन) के साथ मिलकर लोगों को उल्लू बनाकर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करता है। फिर मकान खाली कराकर कमीशन लेने के लिए उसी ग्राहक को दूसरा मकान दिलाता है। यह गोरखधंधा बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गीता (रुपाली गुप्ता) नाम की लड़की को सज्जन अपने जानने वाले गुप्ता जी (अनिल शर्मा) का मकान किराए पर दे देता है। गुप्ता जी सज्जन को अपने मकान की चाबी इसलिए सौंप कर छह महीने के लिए विदेश गए कि वह उनके पीछे पौधों को पानी दे देगा, लेकिन सज्जन उनके मकान को गीता को देकर पैसे कमाता है।

नाटक की प्रस्तुति

सीसीएसयू कैंपस के अटल सभागार में रंगकर्मी स्वर्गीय सुरेंद्र शर्मा को मेरठ के रंगकर्मियों ने हास्य नाटक गोरखधंधा से श्रद्धांजलि दी। उर्दू विभाग, वी कमिट एवं मेरठ आर्टिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस नाट्य मंचन ने कमीशन का खेल उजागर कर दिया। सज्जन का धंधा ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक गुप्ता जी बिना बताए टाइम से पहले वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में उन्हें गीता मिलती है और बताती है कि उसने यह मकान सज्जन से किराए पर लिया है। गुप्ता जी गीता को लेकर सज्जन के पास पहुंचते हैं, लेकिन सज्जन चतुराई दिखाकर झूठ बोल देता है कि गीता उसकी पत्नी है। इसके बाद एक झूठ छुपाने के लिए शुरू हुआ सौ झूठ बोलने का खेल दर्शकों को गुदगुदाता है। जयवर्धन द्वारा लिखित एवं अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस नाटक में शहजाद खान (भास्कर), प्रत्यक्ष सारस्वत (कृष्ण कुमार), अतहर (विकास) एवं शाहे जमन (भोलू) ने भी दर्शकों को बांधे रखा। ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था जितेंद्र सी.राज द्वारा संभाली गई। मेकअप एवं मंच सज्जा आबिद की रही। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। मुख्य अधिशासी अधिकारी जाकिर हुसैन ने शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि, राजेश यादव सेठी, सैय्यद रिहानूद्दीन, सुशील शर्मा, सचिन शर्मा, नाट्य लेखक जयवर्धन, प्रो.असलम जमशेदपुरी, विनोद कुमार बेचैन, भारत भूषण शर्मा, नीरज शर्मा, अनिरुद्ध सिंह, डॉ.शशि सिंह रहे।