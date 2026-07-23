Meerut News: कांवड़ मार्ग पर सजने लगे सेवा शिविर, प्रशासन भी तैयारियों में जुटा
Meerut News: चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सामाजिक संगठन शिविर लगा रहे हैं जिसमें भोजन, पेयजल और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एसडीएम ने सुरक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देने का निर्देश दिया है, और करीब 70 शिविरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।
Meerut News: आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासनिक तैयारियों के साथ-साथ सामाजिक संगठन और शिविर संचालक भी कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाने में जुट गए हैं। कहीं बांस-बल्ली लगाकर पंडाल तैयार किए जा रहे हैं तो कहीं साफ-सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर 29, सरधना-पाली मार्ग पर 14 और सरधना-बिनौली मार्ग पर दो प्रमुख सेवा शिविर संचालित किए जाएंगे। इन शिविरों में कांवड़ियों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल, विश्राम, प्राथमिक उपचार समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।एसडीएम
उदित नारायण सेंगर के अनुसार शिविर लगाने के लिए तहसील में अब तक करीब 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद नियमानुसार अनुमति दी जाएगी। बताया कि शिविर संचालकों को सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अग्निशमन के इंतजाम, चिकित्सा सुविधा और साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। फिलहाल कांवड़ियों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में यात्रा के गति पकड़ने के साथ पूरे कांवड़ मार्ग पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए शिविर संचालकों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
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