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Meerut News: ब्रह्मपुरी में नौ घंटे बाधित रही बिजली, लगाए गए खंभे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट फीडर की ओवरलोडिंग खत्म कर बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के लिए नई बिजली लाइन बनाने का कार्य गुरुवार से शुरू कराया गया।

Meerut News: ब्रह्मपुरी में नौ घंटे बाधित रही बिजली, लगाए गए खंभे

Meerut News: ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट फीडर की ओवरलोडिंग खत्म कर बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के लिए नई बिजली लाइन बनाने का कार्य गुरुवार से शुरू कराया गया। दिन निकलते ही ब्रह्मपुरी में बिजली खंभे लगाने का कार्य शुरू हुआ। इस कार्य के चलते करीब नौ घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रही। प्रस्तावित किए शटडाउन से एक घंटा अधिक कार्य चला। इस दौरान लोगों ने हंगामा कर बिजली गुल होने को लेकर आक्रोश भी जताया। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुरी इलाके की बिजली आपूर्ति सुधार के लिए कार्य शुरू करा दिया है। नई लाइन बनाने के लिए पोल लगाए जा रहे हैं।

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इस कार्य के लिए दोपहर दो बजे तक का शटडाउन लिया गया था, लेकिन करीब तीन बजे पूरी तरह से बिजली आपूर्ति सुचारू हो पाई। इसके चलते माधवपुरम, खत्ता रोड, खुशहाल नगर एवं ऐरा गार्डन फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।

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