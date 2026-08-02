Meerut News: चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा, छह गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद

Meerut News: मुंडाली थाना पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में हुई चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और लाखों रुपये का सामान व नकदी बरामद की। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा, छह गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद

Meerut News: मुंडाली थाना पुलिस ने पिछले दिनों क्षेत्र के अलग अलग गांवों में हुई चोरी की तीन घटनाओं का खुलासा कर दिया। पुलिस ने तीनों घटनाओं में फरार चल रहे चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी किया गया लाखों रुपये का सामान व हजारों रुपये की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। रविवार को घटनाओं का खुलासा करते हुए सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मुंडाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना एवं साक्ष्यों के अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र नजबुद्दीन निवासी ग्राम शाफियाबाद लौटी व अफरोज पुत्र जरीफ निवासी ग्राम अजराड़ा थाना मुण्डाली, को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 35 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई है। उक्त चोरों ने पूछताछ में बताया कि पिछले दिनों इन्होंने क्षेत्र के भगवान चट्टावन के रहने वाले हरिओम सिंह पुत्र स्वः दल सिंह के घर लाखों रुपये की नकदी व जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया था。

पहली चोरी की घटना वहीं दूसरी ओर बिल्लू सैनी पुत्र समय सिंह सैनी, पीड़िता तथा रिंकू पुत्र स्वः रामसिंह निवासी गांव अजराड़ा की ओर से पिछले माह दिनों अपने घरों पर अज्ञात चोरों के खिलाफ घर में चोरी की घटना दर्ज कराई गईं थीं। पुलिस ने इस मामले में विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान अभियुक्त सलीम, सोनी एवं नाजिम को निवासी गांव अजराड़ा थाना मुंड़ाली को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर 12 हजार 05 सौ रुपये की नकदी व करीब 01 लाख रुपये के चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए हैं।

दूसरी चोरी की घटना वहीं तीसरी घटना का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि क्षेत्र के गांव इलाहाबाद मढैया के रहने वाले सुधीर पुत्र डूंगर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि शनिवार को देर रात अज्ञात चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। चोरों ने घर से हजारों रुपये की नकदी व जेवरात चोरी कर लिए थे। जिसमें पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त करन पुत्र धनीराम व मनोज पुत्र सहदेव निवासी गांव शाफियाबाद लौटी थाना मुंड़ाली को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास चोरी किए गए चोरी किए गए 13 हजार रुपये की नकदी व 50 हजार रुपये के सोने के चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है।