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Meerut News: पुलिस ने दो घंटे में बरामद कर लिए लापता दो किशोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: सरधना पुलिस ने टाउन हॉल रोड से लापता हुए दो किशोरों को महज दो घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। संजय सैनी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उनका 14 वर्षीय पुत्र अभिषेक और उसके दोस्त अनस लापता हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को उनके परिजनों को सौंप दिया।

Meerut News: पुलिस ने दो घंटे में बरामद कर लिए लापता दो किशोर

Meerut News: टाउन हॉल रोड से घर से लापता हुए दो किशोरों को सरधना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज दो घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 12:50 बजे टाउन हॉल रोड निवासी संजय सैनी ने थाने पहुंचकर तहरीर दी कि उनका 14 वर्षीय पुत्र अभिषेक सैनी अपने करीब 16 वर्षीय दोस्त अनस पुत्र नौशाद के साथ घर से लापता हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर दोनों की तलाश शुरू कर दी।पुलिस टीम ने क्षेत्र में तलाश करते हुए करीब दो घंटे के भीतर दोनों किशोरों को सकुशल बरामद कर लिया।

इसके बाद दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस की तत्परता से बच्चों की सकुशल बरामदगी पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। बरामदगी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राहुल सिंह, महिला उपनिरीक्षक अंजू देवी, कांस्टेबल गौतम त्यागी और रिजर्व आरक्षी सुमित कुमार शामिल रहे।

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