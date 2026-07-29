Meerut News: चोरी के स्कूटर के साथ दो गिरफ्तार
Meerut News: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से चोरी हुआ स्कूटर किठौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद कर लिया। पुलिस ने तीन युवकों को देखा, जिनमें से दो को पकड़ा गया जबकि एक भाग निकला। स्कूटर 26 जुलाई को गढ़मुक्तेश्वर से चोरी हुआ था। पकड़े गए युवकों को जेल भेज दिया गया है।
Meerut News: हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से दो दिन पहले चोरी हुए स्कूटर को किठौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद कर लिया। घटना के दौरान तीन में से दो युवक पकड़े गए, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। कस्बा चौकी इंचार्ज मनीदीप त्यागी ने बताया कि मंगलवार शाम पुलिस टीम हापुड़ रोड पर आईएम इंटर कालेज के पास चेकिंग कर रही थी। तभी सरावनी की ओर से बिना नंबर और काले रंग के स्कूटर पर तीन लोग आते दिखे। पुलिस को देख कर वे पीछे की ओर मुड़कर भागने लगे। टीम ने घेराबंदी कर स्कूटर व दो सवारियों को दबोच लिया, जबकि तीसरा भाग निकला।पकड़े
गए युवकों ने अपना नाम सचिन कुमार पुत्र जगदीश सिंह, निवासी रसूलाबाद नानपुर, थाना गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और समीर पुत्र मुशाहिद, निवासी नित्यानंदपुर किठौर बताया। एक्टिवा के चेसिस नंबर की पड़ताल करने पर सामने आया कि वह 26 जुलाई को गढ़मुक्तेश्वर से चोरी हुई थी और वहां इसका मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने चोरी की एक्टिवा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार साथी की तलाश जारी है।
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