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Meerut News: कांवड़ ड्यूटी से गायब मिले तीन पुलिसकर्मी, दो सस्पेंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत ड्यूटी से गायब रहने पर दो पुलिसकर्मियों परवेश और सागर को निलंबित कर दिया गया। महिला पुलिसकर्मी दीपिका समेत तीन के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई है। पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी चेकिंग में सख्ती बरतते हुए कार्रवाई की है।

Meerut News: कांवड़ ड्यूटी से गायब मिले तीन पुलिसकर्मी, दो सस्पेंड

Meerut News: कांवड़ियों की भीड़ और संवेदनशील रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ड्यूटी से गायब रहना दो पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। दौराला क्षेत्र के भाराला कट पर ड्यूटी से गैरहाजिर मिले दो पुलिसकर्मी परवेश,सागर को एसएसपी अविनाश पांडेय ने निलंबित कर दिया। वहीं, एक महिला पुलिसकर्मी दीपिका समेत तीन के खिलाफ गैरहाजिरी की रिपोर्ट दर्ज कर विभागीय जांच शुरू करा दी गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने शहर और देहात के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। भाराला कट पर भी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। एसपी सिटी विनायक भोसले की चेकिंग के दौरान यहां ड्यूटी पर लगाए गए पुलिसकर्मियों की गैरमौजूदगी सामने आई।

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दौराला थाने में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैरहाजिरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। एसएसपी अविनाश पांडेय ने दो पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।ड्यूटी चेकिंग में खुली पोलकांवड़ यात्रा के दौरान लगातार ड्यूटी चेकिंग की जा रही है। भाराला कट पर हुई कार्रवाई इसी निगरानी का नतीजा है। दो पुलिसकर्मियों के निलंबन और तीन के खिलाफ विभागीय जांच से साफ है कि ड्यूटी से गैरहाजिरी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

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