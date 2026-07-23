Meerut News: दरोगा की कार में घुसा सांप, निकालने में वनकर्मियों के छूटे पसीने
Meerut News: हस्तिनापुर थाना के बाहर दारोगा अर्जुन पवार की कार में एक सांप घुस गया। इस घटना से पुलिस और स्थानीय लोग परेशान हो गए। वन विभाग के कर्मियों ने सांप को कार के इंजन से निकालने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें ढाई घंटे का समय लगा। अंततः सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया।
Meerut News: हस्तिनापुर थाने के बाहर खड़ी दारोगा अर्जुन पवार की कार के इंजन में अचानक एक सांप घुस गया। सांप के कार में घुसने की खबर फैलते ही पुलिसकर्मियों और स्थानीय राहगीरों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते थाने के सामने लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। कार मालिक दारोगा अर्जुन पवार ने बताया कि बाहर खड़े लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी कार में एक सांप घुस गया है। पुलिसकर्मियों ने पहले सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वनकर्मी नितिन त्यागी व अन्य कर्मी रेस्क्यू उपकरणों के साथ पहुंचे। लेकिन सांप कार के इंजन के अंदर जाकर छिप गया और उसे तलाश करना भी मुश्किल हो गया।
वन कर्मियों के लिए भी इंजन बीच से सांप को निकालना मुश्बित बन गया। सांप कभी गाड़ी के नीचे से तो कभी टायर वाले हिस्से में घुस जाता था। करीब ढाई घंटे की भारी मशक्कत और बेहद सावधानीपूर्वक किए गए ऑपरेशन के बाद वन कर्मियों ने सांप को सुरक्षित बाहर निकाला और जंगल में सुरक्षित छोड़ा। सांप के पकड़े जाने के बाद ही दारोगा, पुलिस स्टाफ ने राहत की सांस ली। रेंजर खुशबू उपाध्याय ने बताया कि पकड़ा गया सांप को आबादी से दूर प्राकृतिक वास में छोड़ दिया है।
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