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Meerut News: कांवड़ मार्ग पर अतिक्रमण हटाया, वाहनों के चालान किए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग को बाधामुक्त बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहर में अभियान चलाया। हापुड़ अड्डा चौराहे से जाकिर कॉलोनी तक अतिक्रमण हटाए गए और वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह अभियान कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक जारी रहेगा।

Meerut News: कांवड़ मार्ग पर अतिक्रमण हटाया, वाहनों के चालान किए

Meerut News: कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग को पूरी तरह बाधामुक्त बनाए रखने के लिए पुलिस ने रविवार को शहर में व्यापक अभियान चलाया। बढ़ती कांवड़ियों की संख्या को देखते हुए हापुड़ अड्डा चौराहे से जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए, जबकि मार्ग पर खड़े वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई वाहनों के चालान काटे गए। पुलिस टीम ने सड़क पर कब्जा कर बनाए गए अस्थायी ढांचे और अन्य अवरोध हटवाकर कांवड़ मार्ग को साफ कराया। अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से अपील की कि सड़क पर अनावश्यक वाहन खड़े न करें, यातायात नियमों का पालन करें और कांवड़ यात्रा की व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। वहीं, कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से होती रहे।

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