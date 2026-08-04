Meerut News: दिल्ली-मेरठ: दून हाईवे पर कांवड़ मार्ग पर हंगामा, मारपीट करने वाले पांच कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हंगामे का कारण

सोमवार की सुबह दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर बाइक सवार कांवड़ियों की टक्कर एक पैदल कांवड़िए को साइड लगने से बच गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इससे हाइवे पर अफरा-तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। ​हंगामे को शांत कराने और बीच-बचाव करने के लिए कांवड़ियों के भेष में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने और मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवी कांवड़ियों के एक गुट ने उनके साथ भी डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल की जान बचाई। ​पुलिस ने सभी घायलों (कांवड़ियों और हेड कांस्टेबल) को दौराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उपचार दिलाया।