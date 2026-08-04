Meerut News: दिल्ली-मेरठ: दून हाईवे पर कांवड़ मार्ग पर हंगामा, मारपीट करने वाले पांच कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Meerut News: मेरठ/दौराला दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ मार्ग पर हंगामा और मारपीट करने वाले पांच कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दोनों गुटों में कहासुनी के बाद मारपीट हुई, जिसमें हेड कांस्टेबल भी घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
Meerut News: मेरठ/दौराला दिल्ली-दून हाईवे पर कांवड़ मार्ग पर हंगामा और मारपीट करने वाले पांच कांवड़ियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
हंगामे का कारण
सोमवार की सुबह दिल्ली-दून हाईवे कांवड़ मार्ग पर बाइक सवार कांवड़ियों की टक्कर एक पैदल कांवड़िए को साइड लगने से बच गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इससे हाइवे पर अफरा-तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया। हंगामे को शांत कराने और बीच-बचाव करने के लिए कांवड़ियों के भेष में ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने और मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवी कांवड़ियों के एक गुट ने उनके साथ भी डंडों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर हेड कांस्टेबल की जान बचाई। पुलिस ने सभी घायलों (कांवड़ियों और हेड कांस्टेबल) को दौराला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में उपचार दिलाया।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस के रस्सा पार्टी इंचार्ज उपनिरीक्षक राहुल कुमार की तहरीर पर पुलिस ने आयुष पुत्र बालकिशोर (निवासी: एफ-311/1, दुग्गल कॉलोनी, नई दिल्ली), सागर पुत्र सोनू (निवासी: 89/20, ओखला फेज-प्रथम, दिल्ली), विकास कुमार मिश्रा पुत्र विनोद कुमार मिश्रा (निवासी: एफ-311/1, दुग्गल कॉलोनी, नई दिल्ली),
सोनू पुत्र राजगिर्ही (मूल निवासी: जैदपुर, थाना दुदपुर, बिहार; हाल निवासी: हैबतपुर, थाना बिसरख, गौतमबुद्ध नगर), गुड्डू (अज्ञात साथी)
के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दौराला थाने के इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।
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