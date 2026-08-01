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Meerut News: 30 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं, छात्रा के परिवार में दहशत, ग्रामीणों में आक्रोश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: परतापुर थाना क्षेत्र के काजमाबाद गुन गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा का गन्ने के खेत में खींचे जाने के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में असफल रही है। घटना के 30 घंटे बीत जाने के बावजूद आरोपी फरार है, जिससे छात्रा और उसके परिवार में भय का माहौल है।

Meerut News: 30 घंटे बाद भी गिरफ्तारी नहीं, छात्रा के परिवार में दहशत, ग्रामीणों में आक्रोश

Meerut News: परतापुर थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गेझा मार्ग स्थित काजमाबाद गुन गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा को गन्ने के खेत में खींचने की घटना के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। घटना के 30 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से छात्रा और उसके परिजनों में भय का माहौल बना हुआ है, जबकि ग्रामीणों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार काजमाबादगुन गांव निवासी 11वीं कक्षा की छात्रा रोजाना की तरह अपनी सहेलियों के साथ साइकिल से जनता इंटर कॉलेज जा रही थी। स्कूल से करीब 200 मीटर पहले गांव के ही सुनटी उर्फ गौरव ने घास की गठरी उठाने के बहाने छात्रा को रोक लिया। छात्रा ने मदद के लिए साइकिल रोक दी और अपना बैग नीचे रखकर घास की गठरी उठाने लगी। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे जबरन गन्ने के खेत में खींच लिया。

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घटना का विवरण

कुछ दूरी आगे निकल चुकी सहेलियों ने जब छात्रा को अपने साथ नहीं देखा तो वे वापस लौटीं। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने गांव के लोगों को सूचना दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने करीब तीन घंटे तक गन्ने के खेतों में संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता के पिता संजय पुत्र रामदास की तहरीर पर आरोपी सुनटी उर्फ गौरव पुत्र वीर सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे छात्रा के परिजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी में हो रही देरी से उनका डर लगातार बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीणों की चिंताएँ

ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से सूखे नशे का आदी है और अक्सर संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहता था। लोगों के मुताबिक वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करता, जिससे उसकी तलाश में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद आरोपी और उसके परिजन घरों में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। गांव में आरोपी के जल्द गिरफ्तार न होने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, तब तक छात्रा और उसका परिवार भय के साये में जीने को मजबूर रहेगा। लोगों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

किस गांव में यह घटना हुई?
यह घटना काजमाबाद गुन गांव में हुई।
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