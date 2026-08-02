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Meerut News: मेरठ: कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ने लगी पुलिस की चुनौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण पुलिस को यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भारी वाहनों के रूट डायवर्जन और अस्थायी चौकियों की स्थापना की है। मेरठ में 9 अस्थायी चौकियां बनाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।

मेरठ: कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ने लगी पुलिस की चुनौती
मेरठ: कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ने लगी पुलिस की चुनौती

Meerut News: मेरठ। कांवड़ मार्गों पर कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। प्रशासन ने भारी वाहनों का रूट डायवर्जन, अस्थायी पुलिस चौकियां और बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की है। गंगनहर पटरी मार्ग पर शिवभक्तों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस भी अलर्ट है। मोदीनगर से लेकर खतौली तक गंगनहर पर सभी मार्गों एवं कट पर पुलिस फोर्स ने चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मेरठ जिले में औघड़नाथ मंदिर और सरधना क्षेत्र समेत कुल 9 अस्थायी चौकियां एवं सहायता केंद्र बनाए गए हैं।

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भारी और ओवरलोड वाहनों को मेरठ से किला परीक्षितगढ़, मवाना और बहसूमा के रास्ते बिजनौर की ओर डायवर्ट किया गया है, जो मुख्य रूप से देर रात चलाए जा रहे हैं। रास्तों और सुविधाओं की जानकारी के लिए कांवड़ मार्गों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है तथा सीसीटीवी से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। इधर, मेरठ-बागपत एवं मेरठ-बड़ौत मार्ग पर वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस को अतिरिक्त चौकसी बरतनी पड़ रही है।

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