Meerut News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

Meerut News: थाना सरूरपुर पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों का चालान कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं, मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जबकि किशोरी को बयान के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। थाना क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता के भाई ने 16 जुलाई को तहरीर देकर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने दबिश देकर मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों जावेद पुत्र यामीन निवासी ग्राम जसड़ सुल्तान नगर और सनव्वर पुत्र यामीन निवासी ग्राम जसड़ सुल्तान नगर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस पहले ही नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद कर चुकी है। और उसके कोर्ट में बयान के बाद किशोरी को परिजनों के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद चालान कर दोनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी गौरव सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवेचना जारी है और सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। मामले में फरार अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।