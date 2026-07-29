Meerut News: मवाना फायरिंग प्रकरण में ‘तीसमार खां’ गिरफ्तार
Meerut News: नगर के काबलीगेट क्षेत्र में युवक सलमान पर जानलेवा फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा उर्फ कैफ उर्फ तीसमार खां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर मुुकदमे दर्ज हैं। घटना की सूचना पर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है।
Meerut News: नगर में काबलीगेट क्षेत्र में युवक पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजा उर्फ कैफ उर्फ तीसमार खां को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, चोरी, मारपीट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मंगलवार शाम करीब सवा पांच बजे मोहल्ला काबलीगेट स्थित तेलियों वाला कुआं निवासी सलमान पुत्र इकरामुद्दीन पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी गई थी। घटना के बाद घायल को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी आरोप है कि दूसरे पक्ष के अनस और वाजिद ने वादी पक्ष पर पथराव भी किया।
मामले में शायान की तहरीर पर थाना मवाना में राजा उर्फ कैफ उर्फ तीसमार खां, अनस और वाजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार देर रात करीब 12:05 बजे पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर राजा उर्फ कैफ उर्फ तीसमार खां को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हस्तिनापुर नहर पुल के पास से घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया।
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