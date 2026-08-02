Meerut News: कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
Meerut News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मुख्य बाईपास सहित प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाए गए हैं, और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
Meerut News: कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। थाना क्षेत्र की विभिन्न सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नगर के मुख्य बाईपास सहित प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से वाहनों की जांच और यातायात व्यवस्था संभाल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान नगर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं बड़े वाहनों को परीक्षितगढ़ रोड के रास्ते डायवर्ट किया जा रहा है, ताकि कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पुलिसकर्मी लगातार यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए हैं。
पुलिस बल की तैनाती
थाना प्रभारी ब्रह्म कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मवाना नगर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों और कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कांवड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
क्षेत्राधिकारी का निरीक्षण
वहीं क्षेत्राधिकारी मवाना पंकज लवानिया भी लगातार नगर के अलग-अलग स्थानों का निरीक्षण कर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
सामान्य प्रश्न
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