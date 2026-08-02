Meerut News: कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Meerut News: कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। थाना क्षेत्र की विभिन्न सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। नगर के मुख्य बाईपास सहित प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस संयुक्त रूप से वाहनों की जांच और यातायात व्यवस्था संभाल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान नगर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं बड़े वाहनों को परीक्षितगढ़ रोड के रास्ते डायवर्ट किया जा रहा है, ताकि कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पुलिसकर्मी लगातार यातायात को सुचारु बनाए रखने के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर बनाए हुए हैं。