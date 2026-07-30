Meerut News: मछरी कंपोजिट विद्यालय में सांप देख बच्चों में मची अफरातफरी
Meerut News: बरसात के मौसम में कंपोजिट विद्यालय मछरी में अचानक सांप दिखाई देने से विद्यार्थियों में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सर्प मित्र ने रसेल वाइपर का रेस्क्यू किया और उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ने का आश्वासन दिया। प्रधानाध्यापक ने विद्यार्थियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।
Meerut News: बरसात के मौसम में कंपोजिट विद्यालय मछरी में गुरुवार को अचानक सांप दिखाई देने से विद्यार्थियों में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को समझाते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और सर्प मित्र को सूचना दी। सूचना मिलने पर सर्प मित्र मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान विद्यालय परिसर में ग्रामीणों और अभिभावकों की भीड़ एकत्र हो गई। सर्प मित्र ने बताया कि रेस्क्यू किया गया सांप रसेल वाइपर प्रजाति का है। पकड़े गए सांप को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा, ताकि वन्यजीव संरक्षण के साथ लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे। प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने विद्यार्थियों को बरसात के मौसम में सतर्क रहने तथा किसी भी विषैले जीव के दिखाई देने पर उससे दूरी बनाए रखते हुए परिजनों और शिक्षकों को तत्काल सूचना देने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानाध्यापक ने बताया कि कालेज परिसर के चारो ओर चूना डाला जाएगा।
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