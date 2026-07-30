Meerut News: मेरठ : दिन निकलते ही ब्रह्मपुरी में खंभे लगाने का कार्य शुरू
Meerut News: मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ओवरलोडिंग खत्म करने के लिए बिजली की नई लाइन बनाने का काम शुरू हो गया। इसके तहत आठ घंटे का शटडाउन प्रस्तावित है, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। क्षेत्रीय लोग लंबे शटडाउन को लेकर आक्रोशित हैं और अधिकारियों से सुधार की मांग कर रहे हैं।
Meerut News: मेरठ। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट फीडर की ओवरलोडिंग खत्म कर बिजली आपूर्ति सुचारू कराने के लिए नई बिजली लाइन बनाने का कार्य गुरुवार से शुरू करा दिया। दिन निकलते ही ब्रह्मपुरी इलाके में बिजली खंभे लगाने शुरू कर दिए। इसके लिए आठ घंटे का शटडाउन प्रस्तावित किया गया है। दोपहर दो बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुरी इलाके की बिजली आपूर्ति सुधार के लिए कार्य शुरू करा दिया। गुरुवार सुबह से ही बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए दोपहर दो बजे तक का शटडाउन लिया गया है।
इसके चलते माधवपुरम, खत्ता रोड, खुशहाल नगर एवं ऐरा गार्डन फीडरों की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।दूसरी ओर, आठ घंटे के बिजली शटडाउन को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आक्रोश जताया है। लोगों ने कहा कि दिन में छह से आठ घंटे का शटडाउन लिया जा रहा है। बिजली मिल नहीं रही। क्षेत्रीय लोगों के आक्रोश को लेकर भाजपा नेता राकेश गौड़ ने बिजली अधिकारियों से वार्ता की। बिजली अधिकारियों से कहा कि आए दिन शटडाउन के नाम पर एवं फॉल्ट के चलते घंटों बिजली गुल हो रही है। इसमें सुधार कराया जाए। शटडाउन अधिक लंबा न लेकर कम समय में तेजी के साथ कार्य संपन्न कराया जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।