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Meerut News: मवाना में दो दिवसीय एनसीईआरटी पुस्तक मेले का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: एएस इंटर कॉलेज में दो दिवसीय एनसीईआरटी पुस्तक मेला शुरू हुआ। मेले का उद्घाटन उपजिलाधिकारी मवाना तथा प्रधानाचार्य द्वारा किया गया। मेला विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। पहले दिन 5,245 किताबों की बिक्री हुई। पुस्तक मेला सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

Meerut News: मवाना में दो दिवसीय एनसीईआरटी पुस्तक मेले का शुभारंभ

Meerut News: एएस इंटर कॉलेज में गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ जगदीश प्रसाद शुक्ल के निर्देशन में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए दो दिवसीय एनसीईआरटी पुस्तक मेले का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन उपजिलाधिकारी मवाना संतोष कुमार सिंह, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. हर्षवर्धन तथा प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने किया। पुस्तक मेले में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले ही दिन 5,245 किताबों की बिक्री हुई। एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मवाना तहसील में पहली बार इस प्रकार का एनसीईआरटी पुस्तक मेला आयोजित किया गया है।

इससे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को उचित मूल्य पर एक ही स्थान पर सभी आवश्यक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होंगी और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने बताया कि पुस्तक मेले में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी। पुस्तक मेले के सफल आयोजन में मीडिया प्रभारी अंकित शर्मा, नोडल अधिकारी संदीप कुमार सहित बृजेश कुमार, विशेष कुमार, सुनील गिर, कृष्ण चंद, मीनाक्षी, निष्ठा, निपेंद्र कुमार भटनागर, विपिन कुमार, सुभाष, चंद्र प्रकाश, वीरेंद्र कुमार एवं अंकित कुमार का विशेष सहयोग रहा।

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