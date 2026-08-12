Meerut News: आज से उत्सव की तरह हर घर तिरंगा अभियान
Meerut News: मेरठ में स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुरुआत किया जाएगा। भाजपा द्वारा शहर के 90 वार्डों में एक लाख तिरंगे फहराने की व्यवस्था की गई है। मेयर हरिकांत अहलूवालिया के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान और तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा।
Meerut News: मेरठ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए बुधवार से शहर में 'हर घर तिरंगा' अभियान की ऐतिहासिक और भव्य शुरुआत होगी। भाजपा की ओर से शहर के सभी 90 वार्डों में करीब एक लाख तिरंगे फहराने की व्यापक व्यवस्था की गई है। मेयर हरिकांत अहलूवालिया को तिरंगा यात्रा का महानगर संयोजक बनाया गया है। बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महानगर के प्रत्येक मंडल में सभी महापुरुषों की मूर्तियों को स्वच्छ कर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मुख्य रूप से शहीद स्मारक पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी सुबह 10 बजे स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे।
वहीं कचहरी के सामने अंबेडकर मूर्ति पर मेयर हरिकांत अहलूवालिया, पूर्व एमएलसी डा.सरोजिनी अग्रवाल के नेतृत्व में अभियान चलेगा। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को तीनों विधानसभा और वार्ड वार तिरंगा अभियान चलेगा। मेयर ने बताया कि 90 वार्डो में करीब एक लाख तिरंगा फहराने की योजना है। इसके लिए उनके स्तर से पार्षद, पूर्व पार्षद, पार्षद प्रत्याशियों और पार्टी नेताओं को तिरंगा वितरण चल रहा है। उद्देश्य है कि हर गली और मोहल्ले तक राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। इसी तरह हर प्रमुख चौराहों, बाजारों और सरकारी इमारतों को तिरंगा थीम और रोशनी से सजाया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और इस राष्ट्रीय उत्सव को एक जन-आंदोलन का रूप दें।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
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राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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