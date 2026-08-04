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Meerut News: घर के अंदर गार्ड की गोली लगी लाश मिली, हत्या का आरोप

By Vinay Sharma
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: टीपीनगर की नीलकंठ कॉलोनी में एक व्यक्ति की गोली लगी लाश मिली है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि यह सुसाइड की घटना है। बालेंद्र सिंह का शव उनके नए मकान में मिला, जहां गोली कान के पीछे लगी थी। जांच जारी है।

Meerut News: घर के अंदर गार्ड की गोली लगी लाश मिली, हत्या का आरोप

Meerut News: टीपीनगर की नीलकंठ कॉलोनी में मकान के अंदर एक व्यक्ति की गोली लगी लाश मंगलवार सुबह मिली। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस को सूचना दी। परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बागपत के बरवाला निवासी 50 वर्षीय बालेंद्र सिंह अपनी पत्नी सुनीता और दो बच्चों के साथ टीपीनगर भोला रोड नीलकंठ कॉलोनी में रहते थे। बालेंद्र सिंह के पास लाइसेंसी बंदूक थी और वह गार्ड की नौकरी करते थे। कुछ माह पूर्व बालेंद्र ने अपनी गांव की जमीन बेची थी और इसी रकम से नीलकंठ कॉलोनी में अपने ही मकान से करीब 200 मीटर दूरी पर दूसरा प्लॉट लेकर मकान बनाया था। परिवार पुराने वाले मकान में रह रहा था, जबकि बालेंद्र फिलहाल नए मकान में अकेले रह रहे थे।

मौत का मामला

मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे सुनीता चाय देने नए मकान पर पहुंची तो चारपाई पर बालेंद्र का लहूलुहान शव पड़ा था। कान के पीछे की ओर गोली लगी थी और बंदूक पास ही पड़ी थी। चारपाई पर रविवार दोपहर को दिया गया खाना भी खुला रखा था। सूचना पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और थाना टीपीनगर पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू की गई। पता चला कि रविवार दोपहर खाना सुनीता ने ही लाकर दिया था। इसके बाद से बालेंद्र से बातचीत नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि किसी ने गेट खोलकर अंदर आने के बाद कान के पीछे गोली मारी है। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है। हालांकि परिजनों की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

फोरेंसिक टीम का दावा

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर छानबीन की। कुछ बातों को लेकर पुलिस और फोरेंसिक टीम का दावा है कि यह सुसाइड की घटना है। पुलिस के अनुसार गोली एक ओर कान के पीछे लगी और ऊपर की ओर होते हुए सिर से बाहर निकली। तर्क दिया कि किसी ने गोली मारी होती तो गोली ऊपर से नीचे की ओर आती। पुलिस का दावा है कि जिस चारपाई पर बालेंद्र बैठे थे, उससे बराबर में बंदूक जमीन पर रखकर और नाल को कान के पीछे लगाकर एक हाथ से ट्रिगर दबाया गया होगा।

अन्य कोणों की जांच

बाकी एंगल पर भी हो रही जांच। पुलिस ने परिजनों के आरोपों के आधार पर बाकी एंगल पर भी जांच शुरू की है। सीसीटीवी कैमरों की जांच कराई जा रही है। घटनास्थल के आसपास चले मोबाइल नंबरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरी ओर, रंजिश और बाकी बिंदुओं पर भी जांच हो रही है।

प्रारंभिक स्थिति

संदिग्ध स्थिति में घर के अंदर ही बालेंद्र नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुसाइड का लग रहा है। हालांकि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराकर जांच की जा रही है। साक्ष्य अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी।

विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी मेरठ

सामान्य प्रश्न

बालेंद्र सिंह की मौत कैसे हुई?
बालेंद्र सिंह की मौत गोली लगने से हुई है, जिसकी जांच चल रही है।
Vinay Sharma

लेखक के बारे में

Vinay Sharma

शॉर्ट बायो :

विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव :

विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।


कॅरियर का सफर :

विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।


विजन

अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।


विशेषज्ञता

अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।

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