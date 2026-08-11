Meerut News: आवारा पशु भगाने को लेकर विवाद, चाकू से ताबड़तोड़ हमला

Meerut News: मेडिकल थाना क्षेत्र के सरायकाजी में आवारा पशुओं को भगाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दो भाइयों पर चाकू, लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित जगदीश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात उनके घर के सामने कुछ आवारा पशु घूम रहे थे। उनका बड़ा बेटा निशांत कुमार पशुओं को भगाने लगा। इसी दौरान मोहल्ले का गौरव पुत्र ब्रह्मपाल मोटरसाइकिल से वहां से निकला।

किसी बात को लेकर गौरव और निशांत के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गौरव ने अपने भाइयों जितेंद्र, रोहित और गुड्डू, पिता ब्रह्मपाल समेत परिवार के अन्य लोगों को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद सभी ने निशांत कुमार और उसके छोटे भाई अखिलेश कुमार पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार, लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से दोनों भाइयों को जमकर पीटा। हमले में दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले कई आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गौरव पुत्र ब्रह्मपाल, रोहित पुत्र ब्रह्मपाल और ब्रह्मपाल पुत्र सम्मन सिंह को सरायकाजी कट के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक छुरा और बांस का डंडा भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और फरार लोगों की तलाश में पुलिस टीम जुटी है।