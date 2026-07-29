Meerut News: करीब दो साल बाद किशोरी बरामद
Meerut News: सरूरपुर पुलिस ने दो साल से लापता किशोरी को हर्रा मोड़ से सुरक्षित बरामद किया है। परिजनों ने राहत की सांस ली है। किशोरी को शादी का झांसा देकर ले जाने का आरोप था, जिसके लिए पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है।
Meerut News: सरूरपुर पुलिस ने करीब दो साल से लापता चल रही किशोरी को बुधवार को हर्रा मोड़ से सकुशल बरामद कर लिया। लंबे इंतजार के बाद बेटी के मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बरामद किशोरी को अपने संरक्षण में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 6 नवंबर 2024 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की और किशोरी की तलाश तेज कर दी, लेकिन लंबे समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।
बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब दो साल से लापता किशोरी को हर्रा मोड़ से सकुशल बरामद कर लिया। इसे लेकर पुलिस ने पूछताछ की और बरामदगी के बाद की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई। हालांकि अभी भी पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस मामले में जांच पडताल में जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।