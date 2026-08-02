Meerut News: कांवड़ यात्रा में परिवार से बिछड़ी बच्ची को परिवार से मिलाया

Meerut News: हाईवे कांवड़ मार्ग पर छोले कुल्चे का ठेला लगाने वाले दौराला निवासी युवक की चार वर्षीय बेटी रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान लापता हो गई। थाने पहुंचे पीड़ित युवक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बेटी को तलाशने की गुहार लगाई। थाना पुलिस ने हाईवे कांवड़ मार्ग पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट करते हुए सूचना दी। पुलिस ने सूचना मिलने के चंदों मिनटों बाद ही बच्ची को सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस की तत्परता की ग्रामीणों ने प्रशंसा करते आभार व्यक्त किया। नगर पंचायत दौराला के वार्ड 14 निवासी प्रवेश कश्यप ने कांवड़ यात्रा में सिवाया टोल प्लाजा के पास छोले कुल्चे का ठेला लगा रखा है।

ठेले पर सहयोग के लिए उसकी पत्नी भी बच्चों के साथ पहुंची। वह लोग कांवड़ियों को छोले कुल्चे बेचने लगे और उनकी चार वर्षीय बेटी वाणी कश्यप कांवड़ियों की भीड़ में लापता हो गई है। काफी देर तक बेटी को तलाशने के बाद वह थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी देते हुए बेटी तलाशने की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही थाना दौराला पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर तैनात पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर लापता बच्ची की तलाश शुरू कराई। मैसेज मिलने पर थाना द्वितीय मोबाइल पर तैनात चालक हेडकांस्टेबल राजीव सैनी, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और महिला कांस्टेबल करिश्मा ने लापता बच्ची को दौराला भराला कट के पास सकुशल बरामद कर लिया और थाना में सूचना दी। बच्ची को थाने लाकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया। इंस्पेक्टर दौराला सुमन कुमार सिंह ने बताया कि हाईवे कांवड़ मार्ग पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, जिसके चलते तत्काल लापता बची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा गया।