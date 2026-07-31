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Meerut News: दूध लेकर लौट रही किशोरी से छेड़छाड़, मोबाइल नंबर मांगकर दी धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने किशोरी का हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें कीं और मोबाइल नंबर मांगकर धमकी दी। किशोरी ने घर लौटकर माता-पिता को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

Meerut News: दूध लेकर लौट रही किशोरी से छेड़छाड़, मोबाइल नंबर मांगकर दी धमकी

Meerut News: मवाना थाना क्षेत्र के गांव में दूध लेकर घर लौट रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने गांव के ही एक युवक पर रास्ते में हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करने, मोबाइल नंबर मांगने और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मवाना थाने में तहरीर दी है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मवाना थाने में दी तहरीर में बताया कि गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे उनकी बेटी गांव से दूध लेकर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही युवक ने उसे रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें कीं।

यही नहीं, आरोपी ने कथित रूप से युवती से मोबाइल नंबर मांगा और उससे दोस्ती करने का दबाव बनाया। तहरीर के अनुसार, जब किशोरी ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि यदि उसने बात नहीं मानी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसी तरह युवती आरोपी के चंगुल से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना के बाद पीड़िता की मां ने मवाना थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि यदि भविष्य में उनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आरोपी की होगी। थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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