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Meerut News: औघड़नाथ मंदिर के पास लगे कावंड़ शिविरों मे पहुंचे मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि के अवसर पर राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी औघड़नाथ मंदिर के पास श्रद्धालुओं की सेवा में लगे शिविरों का दौरा किया। उन्होंने शिविर संचालकों का सम्मान किया और भक्तों से मुलाकात कर उनके अनुभवों को साझा किया।

Meerut News: औघड़नाथ मंदिर के पास लगे कावंड़ शिविरों मे पहुंचे मंत्री

Meerut News: कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि के चलते औघड़नाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के लिए लगे शिविरों में राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी दलबल के साथ पहुंचे। जहां भक्तों की सेवा में लगे शिविर संचालकों द्वारा उनका सम्मान किया गया। एक के बाद एक लगभग सभी शिविरों में पहुंचकर सेवा करने वाले लोगों से मुलाकात की।

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