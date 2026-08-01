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Meerut News: मेरठ में नई वेबसीरीज़ की शूटिंग का किया शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ की अत बन्दे फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपनी नई वेबसीरीज़ की शूटिंग शुरू की। यह शूटिंग गांव शोभापुर में हो रही है, जिसमें अमित हर्षरूप मुख्य अभिनेता और निर्देशक हैं। राजीव कांडपाल लेखन कर रहे हैं, जबकि गुरमीत दीवान नकारात्मक किरदार निभा रहे हैं। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल के लिए बनाई जा रही है।

Meerut News: मेरठ में नई वेबसीरीज़ की शूटिंग का किया शुभारंभ

Meerut News: मेरठ स्थानीय फिल्म निर्माण संस्था अत बन्दे फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने अपनी आगामी वेबसीरीज़ की शूटिंग का शुभारंभ मेरठ के रोहटा रोड स्थित गांव शोभापुर में किया। शूटिंग के पहले दिन कलाकारों और तकनीकी टीम ने पूरे उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ किया। वेबसीरीज़ का निर्देशन अमित हर्षरूप कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट में मुख्य अभिनेता की भूमिका भी निभा रहे हैं। वहीं, वेबसीरीज़ के लेखक एवं वरिष्ठ अभिनेता राजीव कांडपाल हैं। सहयोगी कलाकारों में सीमांत कुमार, यशमणि कुमार सहित कई प्रतिभाशाली कलाकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं, नकारात्मक किरदार (विलेन) में गुरमीत दीवान अपनी दमदार अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।

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इस अवसर पर बातचीत के दौरान अत बन्दे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के सीईओ राहुल पासी एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष सिंह मणि ने बताया कि यह वेबसीरीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के लिए तैयार की जा रही है।

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