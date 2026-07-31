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Meerut News: केवल परंपरागत शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, कौशल भी सीखें

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में आरजी पीजी कॉलेज में छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्या प्रो. निवेदिता मलिक ने कहा कि छात्राओं की उपलब्धियाँ न केवल उनके परिवारों के लिए गर्व का विषय हैं, बल्कि कॉलेज के लिए भी प्रेरणास्त्रोत हैं। समारोह में नए पाठ्यक्रमों की जानकारी और एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

Meerut News: केवल परंपरागत शिक्षा ही पर्याप्त नहीं, कौशल भी सीखें

Meerut News: मेरठ। सफलता संयोग से नहीं, बल्कि सतत परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का परिणाम होती है। छात्राओं ने सिद्ध कर दिया है कि वे अवसर मिलने पर प्रत्येक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां स्थापित कर सकती हैं। कॉलेज का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं बल्कि ऐसी सक्षम, आत्मनिर्भर और नेतृत्वकारी युवा शक्ति का निर्माण करना है जो समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आरजी पीजी कॉलेज में गुरुवार को विवि मेरिट में स्थान पाने वाली मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह में यह बात प्राचार्या प्रो.निवेदिता मलिक ने कही। उनके अनुसार छात्राओं की यह उपलब्धियां न केवल उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए गर्व का विषय हैं बल्कि पूरे कॉलेज के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। समारोह में सत्र 2026-27 से शुरू हो रहे एईडीपी पाठ्यक्रम बीकॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल, सर्विसेज एंड इंश्योरेंश, बीए कंटेंट एंड क्रिएटिव राइटिंग, बीएससी मीडिया कम्युनिकेशन पाठ्यक्रमों की जानकारी भी दी गई। प्रो.निवेदिता ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है बल्कि कौशल भी जरुरी है। समारोह में कॉलेज की पुरातन छात्रा रही सोमी टंडन द्वारा लिखित पुस्तक ’माई जर्नी टू साउथ ब्लॉक’ का विमोचन भी हुआ। सोमी टंडन 1967 में भारतीय रक्षा लेखा सेवा में नियुक्त हुईं और 2005 में रक्षा (वित्त) सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुईं। प्रो.सोनिका चौधरी, प्रो.अर्चना रानी, प्रो.सुनीता, प्रो.नीना बत्रा, प्रो.कुमकुम पारीख, डॉ.पूनम लता सिंह, डॉ.नाजिमा इरफान, डॉ.ममता, डॉ.सुनीता सिंह, डॉ.शीतल मौजूद रहीं。

ये छात्राएं की गईं सम्मानित

समारोह में विवि में सर्वोच्च अंक के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग की छात्रा काजल, उप्र राजर्षि टंडन मुक्त विवि में एमएससी फूड एंड न्यूट्रीशन में राज्यपाल पुरस्कार विजेता तान्या त्यागी, विवि में प्रथम स्थान के लिए बीएससी से दिव्या, बीकॉम में अक्शा, एमए गृह विज्ञान में तनु मलिक, एमए मनोविज्ञान में सुंदुसु रजी, विवि में द्वितीय स्थान के लिए एमए हिन्दी में इफरा रिजवी, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में वंशिका, एमए गृह विज्ञान में आकृति, एमए मनोविज्ञान में रागिनी सिंह जबकि विवि में तृतीय स्थान के लिए एमए ड्राइंग में कल्पना राज आनंद, एमए हिन्दी में कशिश यादव, एमए समाजशास्त्र में लिपाक्षी, एमए राजनीति विज्ञान में तनु यादव और एमएससी बॉटनी में साक्षी शर्मा को सम्मानित किया गया।

FAQs

आरजी पीजी कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में छात्राओं को क्यों सम्मानित किया गया?
छात्राओं को विवि मेरिट में स्थान पाने पर सम्मानित किया गया है।
Praveen Dixit

लेखक के बारे में

Praveen Dixit

शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज

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