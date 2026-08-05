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Meerut News: सौ मीटर के आवासीय भूखंडों पर एक मीटर फ्रंट सेटबैक की अनिवार्यता समाप्त हो

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ के कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सौ वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए फ्रंट सेटबैक की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। इससे शास्त्रीनगर में 800 से अधिक मकानों के ध्वस्तीकरण का संकट टल सकेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।

Meerut News: सौ मीटर के आवासीय भूखंडों पर एक मीटर फ्रंट सेटबैक की अनिवार्यता समाप्त हो

Meerut News: मेरठ। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर सौ वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों पर एक मीटर फ्रंट सेटबैक की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने शास्त्रीनगर के भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बचाने का भी अनुरोध किया है। ​विधायक अमित अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि शास्त्रीनगर क्षेत्र में अधिकांश आवासीय भवन 100 वर्गमीटर अथवा उससे कम क्षेत्रफल के भूखंडों पर निर्मित हैं। वर्तमान में फ्रंट सेटबैक के संबंध में की जा रही कार्रवाई के कारण लगभग 800 मकानों पर ध्वस्तीकरण का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

​जो भवन वर्षों पूर्व बिना सेटबैक अथवा तत्कालीन स्वीकृत मानकों के अनुरूप निर्मित हुए थे, उनसे सेटबैक खाली कराने की कार्रवाई के चलते लोग अपने आशियानों से वंचित हो रहे हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री से जनहित एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते हुए सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंडों एवं भवनों के लिए एक मीटर फ्रंट सेटबैक के प्रावधान को समाप्त करने हेतु आवश्यक संशोधन कराए जाने का अनुरोध किया है।

Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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