Meerut News: हथियार तस्कर का तमंचे के साथ वीडियो वायरल
Meerut News: मेरठ में एक हथियार तस्कर शाहरुख का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह तमंचा दिखाते हुए बातचीत कर रहा है। पुलिस ने आरोप की जांच शुरू कर दी है, और शाहरुख के खिलाफ पहले से सात मामले दर्ज हैं। आरोपी के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वह भाग निकला।
Meerut News: हथियारों के साथ मेरठ के हथियार तस्कर का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी की पहचान शाहरुख के रूप में हुई है। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खुलासा हुआ कि आरोपी पहले भी हथियार तस्करी में जेल जा चुका है। लिसाड़ी गेट की मदीना कॉलोनी निवासी शाहरुख हथियार तस्कर है। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वायरल हो रहा है। जिसमें वह तमंचा दिखाते हुए बातचीत कर रहा है। सामने मौजूद व्यक्ति ने स्क्रीन रिकार्डिंग की मदद से इस वीडियो को बनाया है। वीडियो जानकारी में आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
आरोपी के घर पर दबिश दी गई, लेकिन हाथ नहीं आया। पुलिस पता कर रही है कि वीडियो कब बनाया गया। दूसरी ओर, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का आदेश दिया गया है।शाहरुख के खिलाफ सात मुकदमेपुलिस अधिकारियों की मानें तो आरोपी शाहरुख के खिलाफ सात मुकदमे बताए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि थाना पुलिस द्वारा कराई जा रही है। दूसरी ओर, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वीडियो जानकारी में आया है। मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है।
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