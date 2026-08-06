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Meerut News: कांवड़ियों की भीड़ से शॉप्रिक्स से बेगमपुल तक जाम

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान बुधवार शाम दिल्ली रोड पर यातायात व्यवस्था बदली गई। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए टू-वे ट्रैफिक लागू किया। एक ओर कांवड़ियों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जबकि दूसरी ओर सामान्य वाहनों का यातायात चलता रहा। इससे जाम की समस्या हुई और वाहन चालकों को काफी देर तक परेशानी झेलनी पड़ी।

Meerut News: कांवड़ियों की भीड़ से शॉप्रिक्स से बेगमपुल तक जाम

Meerut News: मेरठ। कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही बुधवार शाम दिल्ली रोड पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दिल्ली रोड पर टू-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी। कांवड़ियों के सुरक्षित आवागमन के लिए सड़क की एक ओर विशेष व्यवस्था की गई, जबकि दूसरी ओर से दोनों दिशाओं का वाहन यातायात संचालित किया गया। व्यवस्था लागू होते ही शॉप्रिक्स मॉल चौराहे से लेकर बेगमपुल तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कार, बस, ऑटो और दोपहिया वाहन घंटों रेंगते रहे। जाम का असर आसपास के संपर्क मार्गों पर भी दिखाई दिया।

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कई वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेने को मजबूर हुए। मौके पर तैनात पुलिस और ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार यातायात को नियंत्रित करने में जुटे रहे। कांवड़ियों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई, लेकिन इसके चलते दिल्ली रोड पर सामान्य यातायात प्रभावित रहा और लोगों को लंबी देर तक जाम की परेशानी झेलनी पड़ी।

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Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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