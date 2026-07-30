Meerut News: मेरठ: शिवभक्तों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्गों पर बैरिकेडिंग शुरू
Meerut News: मेरठ में सावन माह की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए हैं। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की मदद के लिए मेडिकल कैंप और सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं।
Meerut News: मेरठ। सावन माह की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शिवभक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने कांवड़ मार्गों पर बैरिकेडिंग करानी शुरू कर दी है। शहर में सभी मार्गों पर कट बंद किए जा रहे है। दूसरी ओर, कांवड़ियों का आवागमन बढ़ गया है। संवेदनशील स्थानों और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों का आवागमन सुचारु एवं सुरक्षित बना रहे। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस बल लगातार कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग के साथ-साथ यातायात प्रबंधन की भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।
पुलिसकर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जा रही है।शहर में बेगमपुल के साथ ही अन्य इलाकों में भी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने मुख्य मार्गों पर मजबूत बैरिकेडिंग और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं। भारी वाहनों के रास्ते बदलने के साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया है। सीसीटीवी से निगरानी शुरू कर दी। हर चौराहे और भीड़भाड़ वाली जगह पर पुलिसकर्मी और अधिकारी लगातार गश्त करेंगे। शिवभक्तों की मदद के लिए रास्ते में जगह-जगह मेडिकल कैंप और सहायता केंद्र बनाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSalim Ahmad
शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।
विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।
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