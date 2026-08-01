Meerut News: डीएम व एसएसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण
Meerut News: मेरठ के डीएम डा. वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय कक्ष, महिला बैरक, पुरूष बैरक, और पाकशाला की जांच की। इस दौरान, उन्होंने कैदियों से खान-पान और वकील के विषय में जानकारी ली। जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
Meerut News: मेरठ डीएम डा.वीके सिंह व एसएसपी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को जिला कारागार का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। जिला कारागार में डीएम एवं एसएसपी ने चिकित्सालय कक्ष, महिला बैरक, पुरूष बैरक, पाकशाला आदि का निरीक्षण किया। उन्होने कैदियो से वार्ता कर उनसे खान-पान, पैरवी हेतु वकील इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जेल अधीक्षक जिला कारागार वीरेशराज शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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