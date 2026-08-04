Meerut News: मेडा कर्मियों की भी कांवड़ में लगी ड्यूटी, आवंटी लौट रहे खाली
Meerut News: मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के अधिकारियों और कर्मचारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर लगाया गया है, जिससे कार्यालय में अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण आवंटियों का काम नहीं हो रहा है। मेडा सचिव को कंट्रोल रूम में तैनात किया गया है, और कर्मचारियों को 12 घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया है।
Meerut News: मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी ड्यूटी कांवड़ में लगा दी गई है। कार्यालय में कोई अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। कार्य से आने वाले आवंटियों को लौटना पड़ रहा है। सोमवार को भी अधिकतर आवंटियों को अधिकारी नहीं मिल सके। इसके चलते उनका काम नहीं हुआ। उन्हें कांवड़ यात्रा के बाद ही आने को कहा जा रहा है। मेडा सचिव अर्पित गुप्ता की ड्यूटी पुलिस लाइन में खोले गए कांवड़ यात्रा के कंट्रोल रूम में लगाई है। साथ ही मेडा अभियंताओं को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। यात्रा से संबंधित अन्य कार्य के लिए लगाए गए कर्मचारियों को 12 घंटे की डयूटी में लगाया गया है।
मेडा कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने से आवंटियों के कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। काम से पहुंचने वाले आवंटियों को कांवड़ के बाद आने का समय दिया जा रहा है।
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