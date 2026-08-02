Meerut News: एफआईआर की चेतावनी पर पांच मिनट में मिली पेंशन की लापता फाइल
Meerut News: मेरठ नगर निगम में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां चार साल से गायब पेंशन फाइल को केवल पांच मिनट में अधिकारियों के सामने पेश किया गया। अपर नगर आयुक्त की सख्ती के बाद यह फाइल मिली। रिटायर्ड कर्मचारी प्रताप की पत्नी सुशीला के मामले में कार्रवाई की गई है।
Meerut News: मेरठ। मेरठ नगर निगम में लापरवाही और सुस्ती का एक हैरान करने वाला मामला शनिवार को सामने आया है। पिछले चार साल से जो फाइल गायब थी और जिसके लिए एक महिला और पेंशनर दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, वह मात्र पांच मिनट में अधिकारियों के सामने हाजिर कर दी गई। यह सब तब संभव हुआ जब अपर नगर आयुक्त ने दोषी कर्मचारियों को सीधे मुकदमे की चेतावनी दी। मामला बागपत रोड स्थित सुशीला, पत्नी प्रताप का है। चार साल पूर्व मार्च-2022 में प्रताप सफाई कर्मचारी के पद से रिटायर हो गए। तब से पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए नगर निगम में फाइल खोजी जा रही।
शनिवार को अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार के स्तर पर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों को लेकर सुनवाई थी। बैठक में एमएनएलपी अमित भार्गव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमर सिंह, लेखा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से अशोक शर्मा, लोकेश शर्मा आदि पहुंचे। उन्होंने सुशीला के मामले को सबसे पहले रखा। कहा कि चार साल से नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के दो बाबुओं ने उलझा रखा है। फाइल नहीं मिल रही। अपर नगर आयुक्त ने दोनों को तलब किया। कहा कि फाइल नहीं मिलती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाए। अन्य कर्मचारियों ने कहा कि एक मौका दे दिया जाए। जिसके बाद महज पांच मिनट में ही फाइल टेबल पर आ गई। अधिकारियों ने सख्त नाराजगी जताई। इसके बाद सोमवार तक पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उधर, कई वर्ष पूर्व रिटायर हो चुके अशोक शर्मा ने भी वर्षो से वेतन, पेंशन का निर्धारण सही से नहीं होने का मामला रखा। इस पर भी कार्रवाई के निर्देश हुए।
लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
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