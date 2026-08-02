Meerut News: कांवड़ यात्रा: मवाना रोडवेज स्टैंड बना अस्थायी वर्कशाप

Meerut News: मेरठ डिपो की करीब 40 बसें कांवड़ यात्रा के चलते मवाना रोडवेज बस स्टैंड भेज दी गई है। बसों के साथ एक फोरमैन समेत दस टेक्निकल कर्मियों की तैनाती मवाना रोडवेज बस स्टैंड पर कर दी गई है। बसों की व्यवस्था के लिए मवाना बस स्टैंड पर दो लिपिकों को भी भेजा गया है। आसपास बसों की खराबी होने पर मवाना रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात तकनीक कर्मियों को भेज दिया जाता है। रविवार सुबह को मेरठ डिपो की बस बिजनौर से चलते ही रास्ते में खराब हो गई। तत्काल मवाना से तीन तकनीकी कर्मियों को बस ठीक करने के लिए भेज दिया गया।

कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या और विशेष रूटों पर बसों के लगातार संचालन को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था की है। मवाना बस स्टैंड पर मौजूद तकनीकी टीम आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी बस खराब होने की सूचना मिलते ही आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य कर रही है, जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और बसों का संचालन बाधित न हो। रविवार सुबह इस व्यवस्था का लाभ उस समय देखने को मिला, जब मेरठ डिपो की एक बस बिजनौर से मेरठ के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद रास्ते में तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। सूचना मिलते ही मवाना बस स्टैंड से तीन तकनीकी कर्मचारियों की टीम तत्काल मौके पर रवाना की गई। टीम ने बस की खराबी दूर कर उसे दोबारा संचालन योग्य बनाया, जिससे यात्रा जल्द सामान्य हो सकी।मवाना रोडवेज स्टैंड प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक मवाना बस स्टैंड पर यह अस्थायी वर्कशॉप और तकनीकी टीम लगातार सक्रिय रहेगी। इसका उद्देश्य बसों की खराबी का तुरंत समाधान कर यात्रियों को बेहतर और निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रियों की सुविधा और बसों के सुचारु संचालन के लिए विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है।