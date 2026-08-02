Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Meerut News: कांवड़ यात्रा: मवाना रोडवेज स्टैंड बना अस्थायी वर्कशाप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

Meerut News: मेरठ डिपो की लगभग 40 बसें कांवड़ यात्रा के कारण मवाना रोडवेज बस स्टैंड पर भेजी गई हैं। तकनीकी कर्मचारियों की टीम बसों की खराबी को तुरंत ठीक करने के लिए तैनात की गई है। यह व्यवस्था यात्रियों को बेहतर और निर्बाध परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।

Meerut News: कांवड़ यात्रा: मवाना रोडवेज स्टैंड बना अस्थायी वर्कशाप

Meerut News: मेरठ डिपो की करीब 40 बसें कांवड़ यात्रा के चलते मवाना रोडवेज बस स्टैंड भेज दी गई है। बसों के साथ एक फोरमैन समेत दस टेक्निकल कर्मियों की तैनाती मवाना रोडवेज बस स्टैंड पर कर दी गई है। बसों की व्यवस्था के लिए मवाना बस स्टैंड पर दो लिपिकों को भी भेजा गया है। आसपास बसों की खराबी होने पर मवाना रोडवेज बस स्टैंड पर तैनात तकनीक कर्मियों को भेज दिया जाता है। रविवार सुबह को मेरठ डिपो की बस बिजनौर से चलते ही रास्ते में खराब हो गई। तत्काल मवाना से तीन तकनीकी कर्मियों को बस ठीक करने के लिए भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: रूट डायवर्जन से बस यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें

कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों की बढ़ी संख्या और विशेष रूटों पर बसों के लगातार संचालन को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था की है। मवाना बस स्टैंड पर मौजूद तकनीकी टीम आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी बस खराब होने की सूचना मिलते ही आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य कर रही है, जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी हो और बसों का संचालन बाधित न हो। रविवार सुबह इस व्यवस्था का लाभ उस समय देखने को मिला, जब मेरठ डिपो की एक बस बिजनौर से मेरठ के लिए रवाना होने के कुछ ही समय बाद रास्ते में तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। सूचना मिलते ही मवाना बस स्टैंड से तीन तकनीकी कर्मचारियों की टीम तत्काल मौके पर रवाना की गई। टीम ने बस की खराबी दूर कर उसे दोबारा संचालन योग्य बनाया, जिससे यात्रा जल्द सामान्य हो सकी।मवाना रोडवेज स्टैंड प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा समाप्त होने तक मवाना बस स्टैंड पर यह अस्थायी वर्कशॉप और तकनीकी टीम लगातार सक्रिय रहेगी। इसका उद्देश्य बसों की खराबी का तुरंत समाधान कर यात्रियों को बेहतर और निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। यात्रियों की सुविधा और बसों के सुचारु संचालन के लिए विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:Meerut News: कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
ये भी पढ़ें:Faridabad News: कांवड़ यात्रा: हाईवे पर 11 अगस्त तक व्यावसायिक वाहनों पर रोक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Kanwar Yatra Meerut Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।