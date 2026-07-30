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Meerut News: कांवड़ मार्ग का डीएम और पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण

By Rakesh Priyadarshi
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में, सावन माह के प्रारंभ होते ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने निरीक्षण किया। डीएम वीके सिंह ने सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और चिकित्सा सहायता के लिए विशेष उपायों का निर्देश दिया। क्यूआर कोड व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

Meerut News: कांवड़ मार्ग का डीएम और पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों ने किया निरीक्षण

Meerut News: मेरठ/सरधना, हिन्दुस्तान टीम। सावन माह प्रारंभ होते ही कांवड़ यात्रा को सकुशल, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को डीएम डॉ. वीके सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए कि सारी व्यवस्था दुरुस्त करें। किसी प्रकार की कमी न रहे। डीएम ने अधिकारियों के साथ सलावा पुल, अटेरना पुल, दौराला पुल, नानू पुल, भलसौना पुल, पूठखास पुल और भोला की झाल तक के पूरे मार्ग का भ्रमण किया। उन्होंने सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने मार्ग पर यात्रा कर रहे कुछ कांवड़ियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। इस दौरान सीडीओ नूपुर गोयल, एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीएमओ डॉ. राम प्रसाद, एसडीएम सरधना उदित नारायण सेंगर, डीपीआरओ वीरेन्द्र सिंह, पीडब्लूडी एक्सईएन सतेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

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सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

​निरीक्षण के दौरान डीएम ने व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। ​सुरक्षा और निगरानी को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पर्याप्त बैरिकेडिंग करने और महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। ​विद्युत सुरक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर बिजली के खंभों को पॉलीथीन से कवर कराने और ट्रांसफार्मरों को जाली से सुरक्षित करने के आदेश दिए गए। ​सड़क और प्रकाश व्यवस्था को लेकर सड़क मरम्मत (पेचवर्क), जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया। ​स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर साफ-सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट, स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल एम्बुलेंस के साथ-साथ गोताखोरों और मोटरबोट की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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खास पहल : क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी चिकित्सा सुविधा

​श्रद्धालुओं को आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने इस बार एक हाईटेक व्यवस्था की है। गंगनहर पटरी पर विभिन्न स्थानों पर क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं। श्रद्धालु जैसे ही अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, उनकी लाइव लोकेशन के आधार पर बाइक एंबुलेंस कुछ ही मिनटों में उनके पास पहुंच जाएगी।

सामान्य प्रश्न

डीएम डॉ. वीके सिंह ने किस मार्ग का निरीक्षण किया?
डीएम डॉ. वीके सिंह ने गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया।
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Rakesh Priyadarshi

लेखक के बारे में

Rakesh Priyadarshi

शॉर्ट बायो :

राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीए (आनर्स) और मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होने के साथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। लगातार सेना, कैंट बोर्ड और राजनीति, प्रशासनिक खबरों को कवर कर रहे हैं। राजनीति, प्रशासन, सेना और कैंट बोर्ड बीट पर अच्छी पकड़ है।


विजन

सेना और कैंट बोर्ड के विषयों पर गहरी समझ है। उनका मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इस लक्ष्य के साथ ही पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

मेरठ समेत वेस्ट यूपी की राजनीति पर अच्छी समझ
प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।

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