Meerut News: गैराज में भीषण आग, दो लग्जरी गाड़ियों समेत लाखों की संपत्ति राख
Meerut News: मेरठ में सदर थाना क्षेत्र के सोफिया स्कूल के पास मंगलवार रात एक गैराज में भीषण आग लग गई। आग से दो लग्जरी गाड़ियां और लाखों रुपये का सामान जल गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। जांच जारी है।
Meerut News: मेरठ। सदर थाना क्षेत्र में सोफिया स्कूल के पास मंगलवार रात गैराज में भीषण आग लग गई। आग से अंदर खड़ी दो लग्जरी गाड़ियां समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गैराज मालिक आफताब की कोठी निवासी शोहेब वाहन मरम्मत का काम करते हैं। मंगलवार रात वह गैराज बंद कर घर लौट गए थे। कुछ देर बाद सूचना मिली कि गैराज में आग लग गई है। वह मौके पर पहुंचे और पुलिस व फायर ब्रिगेड को जानकारी दी।
आग ये गैराज में खड़ी थार और एमजी कार पूरी तरह जल गई। इसके अलावा गैराज में रखा मरम्मत का उपकरण, मशीनें, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान भी राख हो गया। फायर ब्रिगेड की तीन से चार गाड़ियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।पीड़ित के अनुसार, घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना प्रतीत हो रही है। वास्तविक कारण का पता जांच और तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
लेखक के बारे मेंVinay Sharma
शॉर्ट बायो :
विनय शर्मा बीते 16 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में वेस्ट यूपी में क्राइम बीट संभाल रहे हैं। वह मेरठ में क्राइम टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव :
विनय शर्मा प्रिंट मीडिया में प्रतिष्ठित नाम हैं और पत्रकारिता में 16 साल का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान की मेरठ यूनिट में बतौर चीफ क्राइम रिपोर्टर कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान में वर्ष 2016 से लगातार कार्यरत हैं और अपराध की बड़ी घटनाओं की कवरेज में मजबूत पकड़ रखते हैं।
कॅरियर का सफर :
विनय शर्मा ने अपना कॅरियर वर्ष 2010 में दैनिक जागरण से शुरू किया। यहीं से उन्होंने पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को समझा। वर्ष 2016 में हिन्दुस्तान मीडिया से जुड़े और वेस्ट यूपी में काम शुरू किया। फिलहाल में वेस्ट यूपी में क्राइम संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद दैनिक जागरण में ज्वाइन किया। क्राइम की घटनाओं की कवरेज के साथ ही साफ्ट स्टोरी कवरेज भी कर रहे हैं।
विजन
अपराध और आतंकी घटनाओं की कवरेज में विनय शर्मा को गहरी समझ है। इन्होंने कई बड़े प्रकरण में एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबरें दी हैं। साथ ही कई बड़े मामलों में कवरेज भी दी है। विनय शर्मा का लक्ष्य है कि प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर पाठकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाई जाए।
विशेषज्ञता
अपराध, एंटी करप्शन, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, सीबीआई और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड समेत जेल बीट कवरेज।और पढ़ें
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