Meerut News: हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा मवाना गंग नहर पटरी
Meerut News: रविवार को मवाना क्षेत्र की गंग नहर पटरी पर कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों के साथ आस्था प्रकट की। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया है। भंडारा संचालकों ने सोमवार को भीड़ के और बढ़ने की संभावना जताई है।
Meerut News: रविवार को मवाना क्षेत्र की गंग नहर पटरी पर बुलंदशहर की ओर जाने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूरे मार्ग पर ‘हर-हर महादेव’ और भगवान शंकर के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा के चलते गंग नहर पटरी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया। भीड़ बढ़ने के साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है और लगातार सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए निगरानी और सख्त कर दी गई है। इधर भंडारा संचालकों का कहना है कि सोमवार को गंग नहर पटरी पर और अधिक भीड़ रहने की संभावना है। स्थानीय क्षेत्रों से आने वाले कांवड़ियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें।
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