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Meerut News: कांवड़ियों की सेवा में जुटे महिलाएं, बच्चे और युवा

By Salim Ahmad
हिन्दुस्तान, मेरठ
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Meerut News: मेरठ में सावन मास के दौरान कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने लगी है। शिविरों में कांवड़ियों को फल, पानी, दवा और भोजन वितरित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली-देहरादून हाइवे पर कांवड़ सेवा शिविर लग गए है। युवा और महिलाएं कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं।

कांवड़ियों की सेवा में जुटे महिलाएं, बच्चे और युवा
कांवड़ियों की सेवा में जुटे महिलाएं, बच्चे और युवा

Meerut News: मेरठ में सावन मास के दौरान कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने लगी है। जहां महिलाएं, युवा और स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर शिवभक्तों की सेवा में पूरी तरह तल्लीन हैं। शिविरों में कांवड़ियों को फल, पानी, दवा और भोजन वितरित किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व स्वास्थ्य के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मेरठ से फिलहाल हजारों की संख्या में कांवड़िए गुजर रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में अवकाश भी घोषित किया है। कांवड़ मार्गों पर समितियों व स्थानीय नागरिकों द्वारा सेवा शिविर लगाए गए हैं। मार्गों पर स्वास्थ्य बूथ, एम्बुलेंस और डॉक्टर चौबीसों घंटे तैनात हैं। शिविरों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर युवा और महिलाएं मिलकर भक्तों को ठंडे पेय पदार्थ, दवा और मरहम-पट्टी उपलब्ध करा रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए युवा जुटे हुए है.

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दिल्ली-देहरादून हाइवे पर कांवड़ सेवा शिविर

दिल्ली-देहरादून हाइवे पर कांवड़ सेवा शिविर लग गए है। इनमें शिवभक्त आराम कर रहे है। मोदीपुरम में ओउम सेवा समिति के कांवड़ सेवा शिविर में संयुक्त व्यापार संघ के उपाध्यक्ष सुधीर रस्तोगी एवं कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी की बेटी अक्षिता रस्तोगी कांवड़ियों की सेवा के लिए आस्ट्रेलिया से आ पहुंची है। वह हर साल आस्ट्रेलिया से आकर कांवड़ियों की सेवा करती है। शिविर में काजल भी अपनी बेटी के साथ कांवड़ियों की सेवा में जुटी है। वह कांवड़ियों को दवाई देने के साथ ही उनकी मरहम पट्टी में लगी रहती है.

गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग पर शिवभक्तों की सेवा

गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग समेत विभिन्न कांवड़ मार्गों पर लोगों-युवाओं के जत्थे शिवभक्तों की सेवा में जुटे है। रविवार को दिल्ली से ग्यारह सदस्यीय युवाओं का दल गंगनगर पटरी कांवड़ मार्ग पर पहुंचा। कुलदीप प्रजापति दिल्ली, राजू गुप्ता झारखंड़, कृष्णा वर्मा बलिया, रणआनंद सोनीपत, विपिन शर्मा जानी, नितिन पाल ने साथियों के साथ शिवभक्तों को फल, शिंकजी, पानी की बोतलें, फ्रूटी समेत अन्य सामान वितरित किया

मेरठ से गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या में हो रहा लगातार इजाफा

कांवड़ियों की सेवा में जुटे युवा और महिलाएं

सेवा शिविरों में की जा रही शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा

महिलाएं चूल्हा-चौका, घर-बार छोड़कर शिविरों में कांवडियों की सेवा में जुटी

युवा भी कांवड़ मार्गों पर शिवभक्तों को फल, पानी की बोतलें, फ्रूटी बांट रहा, दवा-मरहम-पट्टी भी कर रहे

सामान्य प्रश्न

मेरठ में कांवड़ियों की सेवा के लिए किस प्रकार के शिविर लगाए गए हैं?
मेरठ में कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए हैं, जिनमें फल, पानी, दवा और भोजन वितरित किया जा रहा है।
Salim Ahmad

लेखक के बारे में

Salim Ahmad

शॉर्ट बायो: सलीम अहमद पिछले करीब 30 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उद्योग, व्यापार और कारोबार बीट कवर कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
सलीम अहमद मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान, मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उद्योग, व्यापार और कारोबार पर केंद्रित खबरें करते हैं। उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।

कॅरियर का सफर
सलीम अहमद ने कॅरियर की शुरुआत 1996 में राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद 2000 से 2006 तक अमर उजाला के साथ जुड़े रहे। 2006 में हिन्दुस्तान से जुड़कर काम शुरू किया और वर्तमान में उद्योग, व्यापार और कारोबार क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीए और मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की। सलीम कारोबार, उद्योग, व्यापार बीट पर कमांड होने के साथ बिजली, वन विभाग और अन्य जुड़े विषयों पर अच्छी पकड़ रखते हैं।

विजन
उद्योग, व्यापार, कारोबार, फिल्म-इंटरटेनमेंट विषयों पर सलीम की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। सलीम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इसको केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

विशेषज्ञता
उद्योग और कारोबार पर मजबूत पकड़ है। निर्यात और खेल उद्योग की खबरों में उन्हें महारत हासिल है।

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